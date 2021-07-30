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Кількість заражень коронавірусом зростає – в Україні за добу 962 випадки

П'ятниця, 30 липня 2021, 08:18
Кількість заражень коронавірусом зростає – в Україні за добу 962 випадки
УП

В Україні зростає кількість випадків зараження коронавірусом та госпіталізацій: за добу 29 липня зафіксували 962 випадки COVID-19, у лікарні поклали 488 осіб, не змогли врятувати 14 хворих, одужали 504 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: За останню добу найбільше випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

Серед нових хворих 51 дитина та 49 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 19 397 осіб, методом ІФА – 7 997 осіб, експрес-тестами – 13 934 особи.

За весь час пандемії в Україні  коронавірус виявили у 2 251 869 осіб, із них одужали 2 186 353 особи, померли 52 930 українців.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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