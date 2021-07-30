Количество заражений коронавирусом растет – в Украине за сутки 962 случая

В Украине растет количество случаев заражения коронавирусом и госпитализаций: за сутки 29 июля зафиксировали 962 случая COVID-19, в больницы положили 488 человек, не смогли спасти 14 больных, выздоровели 504 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Среди новых больных 51 ребенок и 49 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 19 397 человек, методом ИФА – 7 997 человек, экспресс-тестами – 13 934 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 251 869 человек, из них выздоровели 2 186 353 человека, умерли 52 930 украинцев.

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