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150 тисяч осіб вакцинували в Україні 29 липня

П'ятниця, 30 липня 2021, 09:01

150 253 людини вакциновано проти COVID-19 в Україні 29 липня: одну дозу отримали 87 014 людей, повністю імунізовані – 63 239 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей четвер працювали 907 мобільних бригад, 2 565 пунктів щеплення; 277 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу – 3 437 629 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 938 495 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого в Україні проведено 5 376 124 щеплення.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусМОЗмедицина
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