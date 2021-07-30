150 тисяч осіб вакцинували в Україні 29 липня

150 253 людини вакциновано проти COVID-19 в Україні 29 липня: одну дозу отримали 87 014 людей, повністю імунізовані – 63 239 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей четвер працювали 907 мобільних бригад, 2 565 пунктів щеплення; 277 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу – 3 437 629 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 938 495 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого в Україні проведено 5 376 124 щеплення.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП