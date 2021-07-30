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150 тысяч человек вакцинировали в Украине 29 июля

Пятница, 30 июля 2021, 09:01

150 253 человека вакцинировано против COVID-19 в Украине 29 июля: одну дозу получили 87 014 человек полностью иммунизированы – 63 239 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В этот четверг работали 907 мобильных бригад, 2 565 пунктов прививки; 277 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 437 631 человек, из них получили одну дозу – 3 437 629 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в Украине проведено 5 376 124 прививки.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусМинздравмедицина
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