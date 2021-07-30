На Олімпіаді виявили ще 27 випадків зараження COVID-19

Коронавірус виявили ще у 27 людей, пов'язаних з Олімпійськими іграми в Токіо.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на японські ЗМІ

Деталі: Відзначається, що з 27 випадків захворювання, три знайшли у спортсменів.

Виявлена за минулу добу кількість заражень є найвищою з моменту початку збору даних.

Таким чином, загальна кількість випадків COVID-19 серед людей, пов'язаних з Олімпіадою, з початку липня досягла 220.