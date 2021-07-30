Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Олимпиаде обнаружили ще 27 случаев заражения COVID-19

Пятница, 30 июля 2021, 09:15
Xinhua

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на японские СМИ

Детали: Отмечается, что из 27 случаев заболевания, три выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

Темы: ОлимпиадаCovid-2019коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 30 июля: найденный Чаус, открытая Италия

видеоВ НАБУ показали, как пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом

фото, видеоНАБУшники собрались у здания СБУ

СНБО готов вводить временные администрации в облэнерго 8 монополистов в случае угрозы

В Украине впервые утвердили стратегию внешней политики

фотоПервую женщину-командующего назначили в ВСУ

Все новости...
Олимпиада
Олимпийская призерка Костевич не прошла квалификацию по пулевой стрельбе
Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука
Зеленский лишил стипендий трех олимпийцев, которых поймали на допинге
Последние новости
22:07
Новости экономики: в Министерстве назвали цену гектара земли, временное руководство на УЗ
21:54
фотоСтолкновения на Банковой: на 12 человек составили админпротоколы
21:28
Новости 30 июля: найденный Чаус, открытая Италия
21:13
СНБО инициирует введение временного руководства на Укрзализныце – документ
20:57
видеоВ НАБУ показали, как пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом
20:54
"Шахтер" в последние 20 минут вырывает победу во Львове
20:47
В Совете нацбезопасности заявили о тотальной монополии на рынке газа
20:32
Оккупанты дважды нарушили "тишину", запускали беспилотник
20:23
"Опасные процессы в финансовой деятельности": Данилов анонсировал кардинальные кадровые изменения в УЗ
20:14
ЕС призвал Лукашенко не использовать мигрантов в политических целях
Все новости...