На Олимпиаде обнаружили ще 27 случаев заражения COVID-19
Пятница, 30 июля 2021, 09:15
Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на японские СМИ
Детали: Отмечается, что из 27 случаев заболевания, три выявлены у спортсменов.
Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных.
Таким образом, общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.