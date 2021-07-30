На Олимпиаде обнаружили ще 27 случаев заражения COVID-19

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на японские СМИ



Детали: Отмечается, что из 27 случаев заболевания, три выявлены у спортсменов.



Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных.



Таким образом, общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.