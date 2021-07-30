На даху корпусу психлікарні в Києві прогримів вибух: загинув юнак

У Шевченківському районі Києва ввечері 29 липня стався вибух, в результаті якого загинув 21-річний юнак.

Джерело: столична поліція

Деталі: Близько 23-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у недобудованій будівлі на території парку "Кирилівський Гай" стався вибух.

Правоохоронці попередньо встановили, що на даху корпусу психіатрічної лікарні внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув місцевий мешканець, 2000 року народження.

Після проведення судового-медичної експертизи буде встановлено остаточну причину смерті молодика.

Попередня кваліфікація - самогубство.