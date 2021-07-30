На крыше корпуса психбольницы в Киеве прогремел взрыв: погиб юноша
Пятница, 30 июля 2021, 09:54
В Шевченковском районе Киева вечером 29 июля произошел взрыв, в результате которого погиб 21-летний юноша.
Источник: столичная полиция
Детали: Около 23 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв.
Правоохранители предварительно установили, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.
После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня.
Предварительная квалификация - самоубийство.
Украинская правда