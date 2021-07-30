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На крыше корпуса психбольницы в Киеве прогремел взрыв: погиб юноша

Пятница, 30 июля 2021, 09:54
На крыше корпуса психбольницы в Киеве прогремел взрыв: погиб юноша

В Шевченковском районе Киева вечером 29 июля произошел взрыв, в результате которого погиб 21-летний юноша.

Источник: столичная полиция

Детали: Около 23 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв.

Правоохранители предварительно установили, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.

После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня.

Предварительная квалификация - самоубийство.

 

Украинская правда

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Темы: Киевчрезвычайное происшествиеполиция
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