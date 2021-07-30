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Екстендерник Міноборони уник відповідальності у справі на пів мільярда. Вилучену готівку повернуть

П'ятниця, 30 липня 2021, 11:20

Солом’янський районний суд Києва за строками давності звільнив від кримінальної відповідальності колишнього керівника Департаменту державних закупівель Міноборони Олександра Зражевського.

Джерело: "Судовий репортер"  з посиланням на ухвалу від 23 липня

Деталі: Ексчиновника затримали в листопаді 2014-го. Його звинувачували у сприянні в перемозі "підприємства з ознаками фіктивності" ТОВ "Інтер Прайс" на торгах по закупівлі дизпалива 443 мільйони гривень.

Компанія була зареєстрована на офіціанта і протягом 2014 року фактично не вела господарську діяльність, не мала можливості поставити майже 23 тисячі тонн палива. Це ризикувало підірвати боєздатність Збройних Сил України, в тому числі, підрозділів, задіяних в проведенні антитерористичної операції.

За матеріалами справи, Департамент закупівель Міноборони отримав більш вигідну пропозицію від "ОККО-бізнес", але Зражевський начебто приховав цю інформацію і документ на реєстрацію не подав. Міністерство акцептувало пропозицію сумнівної компанії, але результати закупівлі оскаржили і скасували, після чого замовлення дісталося іншому постачальнику.

Зражевському інкримінувався замах на зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 15 ч.2 ст.364 ККУ), приховування офіційного документа, тобто цінової пропозиції "ОККО-бізнес", (ч.1 ст.357 ККУ), службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 ККУ).

З моменту інкримінованих Зражевському подій минуло неповних 7 років. Давність за злочини середньої тяжкості (ст.357 і 367 ККУ) становить 5 років. Але із переліку обвинувачення один злочин за ч.2 ст.364 ККУ є тяжким, оскільки передбачає можливість покарання більше 5 років (від 3 до 6). Строк давності для такого злочину складає 10 років — і в цій справі він ще не сплив.

З яких міркувань виходив суд у даному випадку наразі невідомо, зазначає "Судовий репортер". У реєстрі поки оприлюднено лише короткий текст ухвали. Рішення виносила суддя Оксана Криворот.

Із клопотанням про звільненням від відповідальності за строками давності звертався сам обвинувачений та його захисник.

Закриваючи справу, суд скасував 420 тисяч доларів, вилучених із банківського сейфу обвинуваченого. Тепер цю готівку повертають Зражевському.

Теми: судМіноборони


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