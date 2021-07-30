Экс-тендерник Минобороны избежал ответственности в деле на полмиллиарда

Соломенский районный суд Киева по срокам давности освободил от уголовной ответственности бывшего руководителя Департамента государственных закупок Минобороны Александра Зражевского.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 23 июля

Детали: Экс-чиновник был задержан в ноябре 2014-го. Его обвиняли в содействии в победе "предприятия с признаками фиктивности" ООО "Интер Прайс" на торгах по закупке дизтоплива 443 миллиона гривен.

Компания была зарегистрирована на официанта и в течение 2014 года фактически не вела хозяйственную деятельность, не имела возможности поставить почти 23 000 тонн топлива. Это рисковало подорвать боеспособность Вооруженных Сил Украины, в том числе, подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции.

По материалам дела, Департамент закупок Минобороны получил более выгодное предложение от "ОККО-бизнес", но Зражевский якобы скрыл эту информацию и документ на регистрацию не подал. Министерство акцептовало предложение сомнительной компании, но результаты закупки обжаловали и отменили, после чего заказ достался другому поставщику.

Зражевскому инкриминировалось покушение на злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 15 ч.2 ст.364 УК), сокрытие официального документа, то есть ценового предложения "ОККО-бизнес", (ч.1 ст.357 УК) , служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК).

С момента инкриминируемых Зражевскому событий прошло неполных 7 лет. Давность за преступления средней тяжести (ст.357 и 367 УК) составляет 5 лет. Но из перечня обвинения одно преступление по ч.2 ст.364 УК является тяжким, поскольку предусматривает возможность наказания более 5 лет (от 3 до 6). Срок давности для такого преступления составляет 10 лет - и в этом деле он еще не истек.

Из каких соображений исходил суд в данном случае пока неизвестно, отмечает "Судебный репортер". В реестре пока обнародован лишь краткий текст постановления. Решение выносила судья Оксана Криворот.

С ходатайством об освобождением от ответственности по срокам давности обращался сам обвиняемый и его защитник.

Закрывая дело, суд постановил вернуть Зражевскому 420 тысяч долларов, изъятых из его банковской ячейки.