Вантажівка зіткнулася з потягом на Полтавщині: затримались низка потягів
П'ятниця, 30 липня 2021, 11:24
У Полтавській області вантажівка зіткнулася з потягом, у результаті чого виникла пожежа, постраждала одна людина.
Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій, Укрзалізниця
Дослівно ДСНС: "Внаслідок зіткнення вантажного потягу та вантажного автомобіля "MAN", який перевозив комбайн, виникла пожежа комбайну та одного із вагонів.
Внаслідок події травмовано громадянку".
Деталі: Аварія сталася близько 3 години ночі 30 липня на регульованому залізничному переїзді в селищі Покровське.
Постраждалу у стані середнього ступеню важкості госпіталізували.
Пожежу на площі 60 кв. м загасили о 5:20.
Через аварію на кілька годин затримались потяги:
- №85 Новоолексіївка – Львів (затримка 3 години 35 хвилин);
- №126 Київ – Костянтинівка (затримка 2 години 20 хвилин);
- №17 Харків – Ужгород (затримка 1 годину 40 хвилин);
- №138 Хмельницький – Лисичанськ (затримка 1 годину 30 хвилин);
- №10 Маріуполь – Київ (затримка 1 годину 40 хвилин);
- №11 Новоолексіївка – Київ (затримка 1 годину 15 хвилин);
- №41 Дніпро – Трускавець (затримка 1 годину 10 хвилин).
Українська правда