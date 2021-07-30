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Вантажівка зіткнулася з потягом на Полтавщині: затримались низка потягів

П'ятниця, 30 липня 2021, 11:24
Фото ДСНС

У Полтавській області вантажівка зіткнулася з потягом, у результаті чого виникла пожежа, постраждала одна людина.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій, Укрзалізниця

Дослівно ДСНС: "Внаслідок зіткнення вантажного потягу та вантажного автомобіля "MAN", який перевозив комбайн, виникла пожежа комбайну та одного із вагонів.

Внаслідок події травмовано громадянку".

Деталі: Аварія сталася близько 3 години ночі 30 липня на регульованому залізничному переїзді в селищі Покровське.

 
Фото ДСНС 

Постраждалу у стані середнього ступеню важкості госпіталізували.

Пожежу на площі 60 кв. м загасили о 5:20.

 Через аварію на кілька годин затримались потяги: 

  • №85 Новоолексіївка – Львів (затримка 3 години 35 хвилин);
  • №126 Київ – Костянтинівка (затримка 2 години 20 хвилин);
  • №17 Харків – Ужгород (затримка 1 годину 40 хвилин);
  • №138 Хмельницький – Лисичанськ (затримка 1 годину 30 хвилин);
  • №10 Маріуполь – Київ (затримка 1 годину 40 хвилин);
  • №11 Новоолексіївка – Київ (затримка 1 годину 15 хвилин);
  • №41 Дніпро – Трускавець (затримка 1 годину 10 хвилин).

Українська правда
Теми: аваріязалізницяПолтавська область


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