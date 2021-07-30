Вантажівка зіткнулася з потягом на Полтавщині: затримались низка потягів

У Полтавській області вантажівка зіткнулася з потягом, у результаті чого виникла пожежа, постраждала одна людина.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій, Укрзалізниця

Дослівно ДСНС: "Внаслідок зіткнення вантажного потягу та вантажного автомобіля "MAN", який перевозив комбайн, виникла пожежа комбайну та одного із вагонів.

Внаслідок події травмовано громадянку".

Деталі: Аварія сталася близько 3 години ночі 30 липня на регульованому залізничному переїзді в селищі Покровське.

Фото ДСНС

Постраждалу у стані середнього ступеню важкості госпіталізували.

Пожежу на площі 60 кв. м загасили о 5:20.

Через аварію на кілька годин затримались потяги: