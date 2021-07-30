Грузовик столкнулся с поездом в Полтавской области: задержались ряд поездов
Пятница, 30 июля 2021, 11:24
В Полтавской области грузовик столкнулся с поездом, в результате чего возник пожар, пострадал один человек.
Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Укрзализныця
Дословно ГСЧС: "В результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля "MAN", который перевозил комбайн, возник пожар комбайна и одного из вагонов.
В результате происшествия травмирована женщина".
Детали: Авария произошла около 3 часов ночи 30 июля на регулируемом железнодорожном переезде в поселке Покровское.
Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Пожар на площади 60 кв. м потушили в 5:20.
Из-за аварии на несколько часов задержались поезда:
- №85 Новоалексеевка – Львов (задержка 3 часа 35 минут);
- №126 Киев – Константиновка (задержка 2 часа 20 минут);
- №17 Харьков – Ужгород (задержка 1 час 40 минут);
- №138 Хмельницкий – Лисичанск (задержка 1 час 30 минут);
- №10 Мариуполь – Киев (задержка 1 час 40 минут);
- №11 Новоалексеевка – Киев (задержка 1 час 15 минут);
- №41 Днепр – Трускавец (задержка 1 час 10 минут).
Украинская правда