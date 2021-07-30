Грузовик столкнулся с поездом в Полтавской области: задержались ряд поездов

В Полтавской области грузовик столкнулся с поездом, в результате чего возник пожар, пострадал один человек.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Укрзализныця

Дословно ГСЧС: "В результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля "MAN", который перевозил комбайн, возник пожар комбайна и одного из вагонов.

В результате происшествия травмирована женщина".

Детали: Авария произошла около 3 часов ночи 30 июля на регулируемом железнодорожном переезде в поселке Покровское.

Фото ГСЧС

Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Пожар на площади 60 кв. м потушили в 5:20.

Из-за аварии на несколько часов задержались поезда: