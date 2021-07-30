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Під Офісом президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву

П'ятниця, 30 липня 2021, 11:35

У Києві під Офісом президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву. Обмбудсмен Людмила Денісова просить столичну владу і правоохоронців забезпечити порядок під час акції.

Джерело:: Денісова в Facebook

Деталі: Як пояснювали активісти: мета заходу – поєднати дві теми, ставлення поліції до клубної культури та електронної музики і незахищеності ЛГБТ спільноти в Україні.

Учасники також підтримають ухвалення  урядового законопроєкту №5488 про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.

Денісова закликала українців бути толерантними один до одного та поважати права кожного.

Вона звернулася до міського голови Києва Віталія Кличка здійснити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Керівництво Національної поліції омбудсмен просить гарантувати безпеку учасників та забезпечити громадський порядок.

Пряма мова: "Наголошую на неухильному додержанні прав і свобод людини і громадянина, зокрема дотриманні статті 24 та 68 Конституції України, статті 7 Загальної декларації прав людини, статті 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколу № 12 до цієї Конвенції, які забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також передбачають обов’язок держави запобігати та протидіяти цьому явищу.

Шануймо право кожної людини бути собою!".

Українська правда
Теми: ЛГБТОфіс президентаправа людиниакції


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