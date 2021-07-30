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Во Офисом президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва

Пятница, 30 июля 2021, 11:35
Во Офисом президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва

В Киеве во Офисом президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва. Обмбудсмен Людмила Денисова просит столичную власть и правоохранителей обеспечить порядок во время акции.

Источник: Денисова в Facebook

Детали: Как объясняли активисты: цель мероприятия - объединить две темы, отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенности ЛГБТ сообщества в Украине.

Участники также поддержат принятие правительственного законопроекта №5488 об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Денисова призвала украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого.

Она обратилась к мэру Киева Виталию Кличко осуществить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия, согласно статье 38 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Руководство Национальной полиции омбудсмен просит гарантировать безопасность участников и обеспечить общественный порядок.

Прямая речь: "Подчеркиваю неуклонное соблюдение прав и свобод человека и гражданина, в частности соблюдении статьи 24 и 68 Конституции Украины, статьи 7 Всеобщей декларации прав человека, статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протокола № 12 к Конвенции, которые запрещают дискриминацию по любому признаку, а также предусматривают обязанность государства предотвращать и противодействовать этому явлению.

Давайте уважать право каждого человека быть собой!".

Украинская правда

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Темы: ЛГБТОфис президентаправа человекаакции
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