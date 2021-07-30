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У Бердянську забороняють купатися через інфекції в морській воді

П'ятниця, 30 липня 2021, 11:35
У Бердянську забороняють купатися через інфекції в морській воді

В останні тижні на узбережжі Азовського моря значно погіршилась якість води за бактеріологічними показниками, у Бердянську рекомендують не купатися на пляжах. 

Джерело: головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області

Деталі: За інформацією бердянського відділу Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, в останні тижні значно погіршилась якість води Азовського моря в місцях водокористування населення та відпочиваючих за бактеріологічними показниками.

Згідно з результатами лабораторних досліджень в пробах морської води виявлена висока концентрація збудників інфекційних захворювань.

Ця ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед мешканців міста Бердянськ та відпочиваючих.

Тому 29 липня начальник головного управління Держпродспоживслужби Тимофій Вагіс звернувся до бердянського міського голови Валерія Баранова та голови Запорізької ОДА  Олександра Старуха щодо необхідності негайно заборонити водокористування та забезпечення відповідного санітарного стану берегової зони пляжів "Пляж ДЗОСТ "Факел" ПП "Курорти Приазов'я" та пляжу № 3 ТОВ "Дніпро 2000".

Місцевих жителів та гостей міста мають поінформувати про цю ситуацію.  

Про заборону купання дітей та працівників оздоровчого закладу проінформовано керівництво ДЗОСТ "Факел".

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування у вказаних місцях.

"Українська правда" в Threads

Теми: БердянськАзовське морездоров'яекологія
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