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В Бердянске запрещают купаться из-за инфекции в морской воде

Пятница, 30 июля 2021, 11:35
В Бердянске запрещают купаться из-за инфекции в морской воде

В последние недели на побережье Азовского моря значительно ухудшилось качество воды по бактериологическим показателям, в Бердянске рекомендуют не купаться на пляжах.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области

Детали: По информации бердянского отдела Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения, в последние недели значительно ухудшилось качество воды Азовского моря в местах водопользования населения и отдыхающих по бактериологическим показателям.

Согласно результатам лабораторных исследований в пробах морской воды обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний.

Эта ситуация может привести к непредсказуемым эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих.

Поэтому 29 июля начальник главного управления Госпродпотребслужбы Тимофей Вагис обратился к бердянскому городскому главе Валерию Баранову и главу Запорожской ОГА Александру Старуху на счет необходимости немедленно запретить водопользование и обеспечение соответствующего санитарного состояния береговой зоны пляжей "Пляж ДЗОСТ "Факел" ООО "Курорты Приазовья" и пляжа №3 ООО "Днепр 2000".

Местных жителей и гостей города должны проинформировать об этой ситуации.

О запрете купания детей и работников оздоровительного заведения проинформировано руководство ДЗОСТ "Факел".

Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования в указанных местах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БердянскАзовское морездоровьеэкология
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