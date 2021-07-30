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Зеленський призначив послів в Австрії і Туреччині

П'ятниця, 30 липня 2021, 12:00
Зеленський призначив послів в Австрії і Туреччині

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив послів України в Австрії та Туреччині. 

Відповідні укази у п’ятницю опубліковані на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Послом України в Австрії призначений директор першого територіального департаменту МЗС України Василь Химинець. Він замінить на посаді Олександра Щербу, який працював послом у Відні понад 6 років. 

Послом України в Туреччині стане заступник глави МЗС Василь Боднар, який у 2015–2017 роках обіймав посаду генерального консула України в Стамбулі та був представником України при ОЧЕС.

Іншим указом від 30 липня Зеленський призначив главою місії України при НАТО колишнього посла у Британії Наталію Галібаренко. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТуреччинаАвстріядипломатичні відносиниміжнародні відносини
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