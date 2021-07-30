Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський призначив послів в Австрії і Туреччині

П'ятниця, 30 липня 2021, 12:00

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив послів України в Австрії та Туреччині. 

Відповідні укази у п’ятницю опубліковані на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Послом України в Австрії призначений директор першого територіального департаменту МЗС України Василь Химинець. Він замінить на посаді Олександра Щербу, який працював послом у Відні понад 6 років. 

Послом України в Туреччині стане заступник глави МЗС Василь Боднар, який у 2015–2017 роках обіймав посаду генерального консула України в Стамбулі та був представником України при ОЧЕС.

Іншим указом від 30 липня Зеленський призначив главою місії України при НАТО колишнього посла у Британії Наталію Галібаренко. 

Теми: ЗеленськийТуреччинаАвстріядипломатичні відносиниміжнародні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Адвокатів досі не пускають до Чауса і навіть не кажуть, де він

В Україні повністю вакцинували від COVID-19 понад 2 мільйони осіб

Оголосили в розшук керівника клубу, який готував підлітків для збройних формувань "ДНР"

відео"Дура і мерзотниця" – Лукашенко про Тихановську

Здобутки в боротьбі з коронавірусом під загрозою на тлі поширення штаму Дельта – ВООЗ

фотоДанилюк на своєму дні народження вдарив Милованова

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підписав закон про платіжні послуги
Зеленський позбавив стипендій трьох олімпійців, яких впіймали на допінгу
66-річна українка-політв'язень через Сенцова просить у Зеленського допомоги
Останні новини
10:54
У Північній Македонії визначили "червоні лінії" у перемовинах з Болгарією щодо руху до ЄС
10:50
США змушені звільнити 182 співробітника дипмісій в Росії
10:14
АЗС з економ та середнього сегменту за тиждень підняли ціни на паливо
10:03
На шахті на Донеччині прогримів вибух: 10 гірників госпіталізували
09:44
Адвокатів досі не пускають до Чауса і навіть не кажуть, де він
09:29
Синоптики попередили про грози, град та шквали
08:45
В Україні повністю вакцинували від COVID-19 понад 2 мільйони осіб
08:23
В Україні майже тисяча хворих на COVID-19 за добу
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: знайдений Чаус, відкрита Італія
07:20
Російські хакери зламали федеральну прокуратуру – Мін’юст США
Усі новини...