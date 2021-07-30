Зеленський призначив послів в Австрії і Туреччині
П'ятниця, 30 липня 2021, 12:00
Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив послів України в Австрії та Туреччині.
Відповідні укази у п’ятницю опубліковані на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
Послом України в Австрії призначений директор першого територіального департаменту МЗС України Василь Химинець. Він замінить на посаді Олександра Щербу, який працював послом у Відні понад 6 років.
Послом України в Туреччині стане заступник глави МЗС Василь Боднар, який у 2015–2017 роках обіймав посаду генерального консула України в Стамбулі та був представником України при ОЧЕС.
Іншим указом від 30 липня Зеленський призначив главою місії України при НАТО колишнього посла у Британії Наталію Галібаренко.