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Зеленский назначил послов в Австрии и Турции

Пятница, 30 июля 2021, 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил послов Украины в Австрии и Турции.

Соответствующие указы в пятницу опубликованы на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Послом Украины в Австрии назначен директор первого территориального департамента МИД Украины Василий Химинец. Он заменит на посту Александра Щербу, который работал послом в Вене более шести лет.

Послом Украины в Турции станет заместитель главы МИД Василий Боднар, который в 2015-2017 годах занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и был представителем Украины при ОЧЭС.

Другим указом от 30 июля Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО бывшего посла в Британии Наталию Галибаренко.

Темы: ЗеленскийТурцияАвстриядипломатические отношениямеждународные отношения
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