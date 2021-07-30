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На кордоні з Україною затримали білоруса, якого шукав Інтерпол

П'ятниця, 30 липня 2021, 12:00

В пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині прикордонники затримали білоруса, якого розшукував Інтерпол.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники під час контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за крадіжку.

Ним виявився 43-річний громадянин Республіки Білорусь. Іноземець в’їжджав до України автомобілем "BMW" в якості пасажира.

За попередніми даними встановлено, що згідно з обліками Інтерполу даний громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Затриманого передали компетентним органам.

 

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна службаІнтерпол


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