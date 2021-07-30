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На границе с Украиной задержан белорус, которого искал Интерпол

Пятница, 30 июля 2021, 12:00

В пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине пограничники задержали белоруса, которого разыскивал Интерпол.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники при контроле разоблачили мужчину, который находился в международном розыске за кражу.

Им оказался 43-летний гражданин Республики Беларусь. Иностранец въезжал в Украину автомобилем "BMW" в качестве пассажира.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Интерпола данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за совершение кражи.

Задержанного передали компетентным органам.

 

Украинская правда
Темы: границаПограничная службаИнтерпол
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