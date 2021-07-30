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З початку протестів силовики в Білорусі порушили майже 5 тисяч справ

П'ятниця, 30 липня 2021, 12:17

Слідчий комітет Білорусі з початку протестів після президентських виборів 2020 року порушив 4 691 кримінальних справ.

Джерело: пресслужба Слідчого комітету Білорусі

Дослівно: "З серпня 2020 року основні зусилля Слідчого комітету сконцентровані на виявленні, припиненні і дослідженні обставин кримінальних проявів, пов'язаних з незаконними масовими заходами, заворушеннями, протестними акціями, посяганням на державний суверенітет і громадську безпеку, умисним знищенням і пошкодженням майна, насильством і погрозами стосовно посадових осіб і членів їх сімей.

Слідчими підрозділами порушено 4691 кримінальну справу за 4196 фактами таких проявів".

Деталі: В СК повідомили, що найбільшу питому вагу складають злочини, передбачені ст.341 (осквернення споруд і псування майна) і ст.369 (образа представника влади) КК Білорусі.

Завершено розслідування 857 таких справ, з них прокурору для направлення до суду передано 825 кримінальних справ про 1184 злочини.

Глава СК Дмитро Гора заявив, що комітет "продовжить виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності радикалів, екстремістів, тих, хто зазіхав на суверенітет і громадську безпеку країни".

Українська правда
Теми: Білорусь


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