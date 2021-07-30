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С начала протестов силовики в Беларуси возбудили почти 5 тысяч дел

Пятница, 30 июля 2021, 12:17

Следственный комитет Беларуси с начала протестов после президентских выборов 2020 года возбудил 4 691 уголовных дел.

Источник: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Дословно: "С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей.

Следственными подразделениями возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений".

Детали: В СК сообщили, что наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) и ст.369 (оскорбление представителя власти) УК Беларуси.

Завершено расследование 857 таких дел, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1184 преступлениях.

Глава СК Дмитрий Гора заявил, что СК "продолжит выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны".

Украинская правда
Темы: Беларусь
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