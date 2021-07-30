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Вікенд принесе дощі, але не прохолоду

П'ятниця, 30 липня 2021, 12:34

Найближчої доби на території України очікується спекотна і суха погода, місцями короткочасні дощі та грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 31 липня в східних та Запорізькій, вдень і в більшості західних областей короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні до 23°; вдень 27-32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 21-26°.

У Києві в суботу суха і спекотна погода з температурою вночі 17-19°, вдень 30-32°. Вітер південний, 3-8 м/с.

1 серпня атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі в північно-західну половину країни, але спекотна погода збережеться і лише в західних областях температура трохи знизиться.

У західних, вдень місцями і в північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с.

Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°; на решті території вночі 14-19°, на півдні 18-23°, вдень 28-33°, у південній та східній частині до 35°.

У столиці в неділю вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-8 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Додатково: Вранці 30 липня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 23-28°, в Дніпрі поблизу Києва - 25°.

Теми: погода


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