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Уик-энд принесет дожди, но не прохладу

Пятница, 30 июля 2021, 12:34

В ближайшие сутки на территории Украины ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 31 июля в восточных и Запорожской, днем и в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге до 23°; днем 27-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 21-26°.

В Киеве в субботу сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-19°, днем 30-32°. Ветер южный, 3-8 м/с.

1 августа атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди в северо-западную половину страны, но жаркая погода сохранится и лишь в западных областях температура немного снизится.

В западных, днем местами и в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 14-19°, на юге 18-23°, днем 28-33°, в южной и восточной части до 35°.

В столице в воскресенье ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-8 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Дополнительно: Утром 30 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 23-28°, в Днепре вблизи Киева - 25°.

Темы: погода
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