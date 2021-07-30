Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Латвії відкрили справу через примусову посадку літака Ryanair у Мінську

П'ятниця, 30 липня 2021, 13:09
У Латвії відкрили справу через примусову посадку літака Ryanair у Мінську

Держполіція Латвії почала кримінальний процес у справі про захоплення пасажирського літака Ryanair, який стався в травні цього року в Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

В кінці травня поліція почала відомчу перевірку, однак пізніше було прийнято рішення про початок кримінального процесу.

Перевірка була розпочата, оскільки на борту літака в момент захоплення перебували двоє громадян Латвії.

Поліція поки не коментує, чи буде ця справа розслідувана в рамках міжнародного співробітництва.

Кримінальну справу порушено за розділом Кримінального кодексу про злочини проти волі, честі та гідності. Цей розділ ​​містить норми, що передбачають відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.

Як повідомлялося, 23 травня літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, вимушено сів в Мінську. На борту знаходився 171 пасажир з 12 країн, в тому числі опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, якого після посадки разом з супутницею Софією Сапегою затримали за звинуваченням в організації масових заворушень.

Нагадаємо, 24 червня країни ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛатвіяБілорусьавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Латвія
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Литва й Латвія: НАТО має посилити захист східних кордонів через "вагнерівців" у Білорусі
Латвія внесла Росію до списку офшорів
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: