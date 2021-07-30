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В Латвии открыли дело из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Пятница, 30 июля 2021, 13:09
В Латвии открыли дело из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Госполиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате пассажирского самолета Ryanair, который произошел в мае этого года в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В конце мая полиция начала ведомственную проверку, однако позже было принято решение о начале уголовного процесса.

Проверка была начата, поскольку на борту самолета в момент захвата находились двое граждан Латвии.

Полиция пока не комментирует, будет ли это дело расследовано в рамках международного сотрудничества.

Уголовное дело возбуждено по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Этот раздел содержит нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.

Как сообщалось, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. На борту находился 171 пассажир из 12 стран, в том числе оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, который после посадки вместе со спутницей Софией Сапегой был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков.

Напомним, 24 июня страны ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

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Темы: ЛатвияБеларусьавиа
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