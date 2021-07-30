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Допомагав призивати українців у Криму – у Херсоні затримали пособника окупантів

П'ятниця, 30 липня 2021, 13:26
Фото прокуратури

Правоохоронці затримали громадянина України Павла Захарченка, який допомагав окупантам незаконно призивати українців до збройних сил Росії у Криму, йому оголосили про підозру.

Джерело: прокуратура АР Крим і Севастополя, джерела "Української правди" у прокуратурі

Дослівно: "29 липня на території Міжнародного аеропорту "Херсон" при спробі в’їзду до України виявлено громадянина України, який підозрюється у систематичному наданні допомоги окупаційній владі Криму під час проведення незаконних призовних кампаній громадян України на території окупованого півострова".

Деталі: За даними джерел "Української правди" у прокуратурі, мова йде про Павла Захарченка.

Повідомляється, що затриманий на момент окупації півострова був власником та керівником приватного підприємства у Сакському районі Криму, яке займалося пасажирськими перевезеннями.

Він перереєстрував підприємство за законами Росії і продовжив роботу.   

У 2016-2017 роках підозрюваний надавав допомогу окупантам – уклав договори з "військовим комісаріатом Республіки Крим" і допомагав провести 4 незаконних призивних кампанії в Криму.

Чоловік систематично надавав транспорт для перевезень призовників з військових комісаріатів різних районів окупованого півострова до збірного розподільного пункту "Республіки Крим" та залізничного вокзалу у м. Сімферополі, звідки вони прямували для проходження служби за межі окупованого півострова.

За перевезення призовників затриманий отримував плату від окупантів (за одним з контрактів, його транспорт мав здійснити 496 рейсів і перевезти 3200 осіб за понад 1 мільйон російських рублів).

Чоловікові інкримінують пособництво в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК України), йому загрожує від 8 до 12 років в’язниці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
 

Українська правда
Теми: Кримокупаціяпрокуратура


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