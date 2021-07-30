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Помогал призывать украинцев в Крыму – в Херсоне задержали пособника оккупантов

Пятница, 30 июля 2021, 13:26
Фото прокуратуры

Правоохранители задержали гражданина Украины Павла Захарченко, который помогал оккупантам незаконно призывать украинцев в вооруженные силы России в Крыму, ему объявили о подозрении.

Источник: прокуратура АР Крым и Севастополя, источники "Украинской правды" в прокуратуре 

Дословно: "29 июля на территории Международного аэропорта "Херсон" при попытке въезда в Украину обнаружен гражданин Украины, который подозревается в систематическом оказании помощи оккупационной власти Крыма при проведении незаконных призывных кампаний граждан Украины на территории оккупированного полуострова".

Детали: По данным источников "Украинской правды" в прокуратуре, речь идет о Павле Зехарченко. 

Сообщается, что задержанный на момент оккупации полуострова был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе Крыма, которое занималось пассажирскими перевозками.

Он перерегистрировал предприятие согласно законам России и продолжил работу.

В 2016-2017 годах подозреваемый оказывал помощь оккупантам – заключил договора с "военным комиссариатом Республики Крым" и помогал провести 4 незаконных призывных кампании в Крыму.

Мужчина систематически предоставлял транспорт для перевозок призывников из военных комиссариатов разных районов оккупированного полуострова до сборного распределительного пункта "Республики Крым" и железнодорожного вокзала в г. Симферополе, откуда они направлялись для прохождения службы за пределы оккупированного полуострова.

За перевозку призывников задержанный получал плату от оккупантов (по одному из контрактов, его транспорт должен был совершить 496 рейсов и перевезти 3200 человек за более чем 1 миллион российских рублей).

Мужчине инкриминируют пособничество в нарушении законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины), ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Крымоккупацияпрокуратура
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