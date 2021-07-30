Ще один вирок ВАКС: ексдиректор Інституту агроекології отримав 8 років в'язниці

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України Ореста Фурдичка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією і позбавив права протягом 3 років займати керівні посади.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Судді ВАКС Олег Коліуш, Ярослав Шкодін та Олег Ткаченко визнали експосадовця винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту.

Протягом 30 днів Фурдичко ще може оскаржити вирок в апеляції.

Фурдичка затримали в грудні 2017 року неподалік від його місця роботи з першою частиною хабара – 300 тисяч доларів. Загалом він мав отримати 500 тисяч доларів.

У січні 2018 року Фурдичко сплатив заставу в 3 млн грн і вийшов із СІЗО.