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Ще один вирок ВАКС: ексдиректор Інституту агроекології отримав 8 років в'язниці

П'ятниця, 30 липня 2021, 14:29

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України Ореста Фурдичка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією і позбавив права протягом 3 років займати керівні посади.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Судді ВАКС Олег Коліуш, Ярослав Шкодін та Олег Ткаченко визнали експосадовця винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту.

Протягом 30 днів Фурдичко ще може оскаржити вирок в апеляції.

Фурдичка затримали в грудні 2017 року неподалік від його місця роботи з першою частиною хабара – 300 тисяч доларів. Загалом він мав отримати 500 тисяч доларів.

У січні 2018 року Фурдичко сплатив заставу в 3 млн грн і вийшов із СІЗО.

Теми: Антикорупційний судхабарземля


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