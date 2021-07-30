Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще один вирок ВАКС: ексдиректор Інституту агроекології отримав 8 років в'язниці

П'ятниця, 30 липня 2021, 14:29
Ще один вирок ВАКС: ексдиректор Інституту агроекології отримав 8 років в'язниці

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України Ореста Фурдичка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією і позбавив права протягом 3 років займати керівні посади.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Судді ВАКС Олег Коліуш, Ярослав Шкодін та Олег Ткаченко визнали експосадовця винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту.

Протягом 30 днів Фурдичко ще може оскаржити вирок в апеляції.

Фурдичка затримали в грудні 2017 року неподалік від його місця роботи з першою частиною хабара – 300 тисяч доларів. Загалом він мав отримати 500 тисяч доларів.

У січні 2018 року Фурдичко сплатив заставу в 3 млн грн і вийшов із СІЗО.

"Українська правда" в Threads

Теми: Антикорупційний судхабарземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Антикорупційний суд
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
10 млн застави Трубіцина стягнули в дохід держави
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: