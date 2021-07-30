Еще один приговор ВАКС: экс-директор Института агроэкологии получил 8 лет тюрьмы

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего директора Института агроэкологии и природопользования НААН Украины Ореста Фурдычко к 8 годам лишения свободы с конфискацией и лишил права в течение 3 лет занимать руководящие должности.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Судьи ВАКС Олег Колиуш, Ярослав Шкодин и Олег Ткаченко признали экс-чиновника виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих Институту.

В течение 30 дней Фурдычко еще может обжаловать приговор в апелляции.

Фурдычко задержали в декабря 2017 года недалеко от его работы с первой частью взятки – 300 тысяч долларов. Всего он должен был получить 500 тысяч долларов.

В января 2018 года Фурдычко уплатил залог в 3 млн грн и вышел из СИЗО.