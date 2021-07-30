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Лукашенко: війська РФ можуть розмістити в Білорусі, якщо буде треба

П'ятниця, 30 липня 2021, 14:32

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських баз в Білорусі не обговорювалося, але якщо буде необхідність, то це зроблять негайно.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА

Пряма мова: "Вони нас критикують: ось Лукашенко хоче розмістити російські бази на території Білорусі. Слухайте, ми ж не паримося з приводу того, що вони створили купу цих баз в Європі. Їх же море там, чому претензії до нас?

Ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських баз в Білорусі не обговорювалося. Перш за все, тому що в цьому немає ніякої необхідності при сучасних озброєннях...

Якщо потрібно буде для безпеки союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно.

Зараз в цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні Збройні сили. Крім "територіальних", ми можемо в потрібний момент в короткий проміжок часу 500 тисяч чоловік поставити під рушницю, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо".

Деталі: Лукашенко додав, що зараз в цьому немає необхідності, адже в 2020 році він не ввів збройних сил "ні з Росії, ні з України": "У гострий період в серпні минулого року, коли хтось коливався, хтось зрадив, хтось під плінтус заліз, у когось в мізках закипіло, я не ввів ніякі збройні сили, ні з Росії, ні з України, ні з інших країн. Ми з цим лихом впоралися самі".

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіявійнаЗбройні сили


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