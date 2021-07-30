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Лукашенко: войска РФ могут разместить в Беларуси, если будет надо

Пятница, 30 июля 2021, 14:32

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался, но если будет необходимость, то это сделают незамедлительно.

Источник: белорусское издание БЕЛТА

Прямая речь: "Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии?

Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях…

Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно.

Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем".

Детали: Лукашенко добавил, что сейчас в этом нет необходимости, ведь в 2020 году он не ввел вооруженных сил "ни с России, ни с Украины": "В острый период в августе прошлого года, когда-то кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы, ни с России, ни с Украины, ни с других стран. Мы с этой бедой справились сами".

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcиявойнаВооруженные силы
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