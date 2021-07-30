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Надмарафон до Дня незалежності з’єднає захід і схід України

П'ятниця, 30 липня 2021, 14:53
Надмарафон до Дня незалежності з’єднає захід і схід України
radiosvoboda.org

30 липня зі Львова у Сєвєродонецьк стартував надмарафон "Схід і Захід – разом", присвячений 30-й річниці Незалежності України, завершиться пробіг 24 серпня.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У цьому надмарафоні беруть участь двоє львів’ян і один краматорчанин, які подолають близько 1400 кілометрів через дев’ять областей. Вони біжать поперемінно: один пробігає 10 кілометрів, а двоє їдуть у машині, що супроводжує.

До трьох постійних учасників забігу в кожному місті приєднуватимуться всі охочі.

"У Дніпрі та на Донеччині до нас приєднається багато охочих. Про це мені вже сказали. На межі міст нас зустрічатимуть. Це не спортивний пробіг, а передусім – патріотичний, щоб підняти дух людей в усій Україні. Ми матимемо зустрічі з людьми, і це важливо", – каже організатор забігу зі Львова Ярослав Козак.

У Львові надмарафон розпочався від пам’ятника Тарасові Шевченку.

 

Учасники надмарафону біжать з українським прапором єдності, який у кожному місті підписуватиме хтось із представників влади чи громади. Потім цей прапор подарують Сєвєродонецьку.

 

"Хотів побувати в усій Україні і її зшити немов разом. Хочу, щоб люди почувалися в одній країні. Кожен день бігав, так і готувався. Ми не будемо постійно бігти, так організовано, що буде відпочинок. Така пізнавально-патріотична акція", – сказав Костянтин Билин із Краматорська.

"Українська правда" у Threads

Теми: Україна
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