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Сверхмарафон ко Дню независимости соединит запад и восток Украины

Пятница, 30 июля 2021, 14:53
radiosvoboda.org

30 июля из Львова в Северодонецк стартовал сверхмарафон "Восток и Запад – вместе", посвященный 30-й годовщине Независимости Украины, завершится пробег 24 августа.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В этом сверхмарафоне принимают участие двое львовян и один краматорчанин, которые преодолеют порядка 1400 километров через девять областей. Они бегут попеременно: один пробегает 10 километров, а двое едут в сопровождающей машине.

К трем постоянным участникам забега в каждом городе присоединяться все желающие.

"В Днепре и в Донецкой области к нам присоединится много желающих. Об этом мне уже сказали. На границе городов нас будут встречать. Это не спортивный пробег, а прежде всего – патриотический, чтобы поднять дух людей по всей Украине. У нас будут встречи с людьми, и это важно", – говорит организатор забега из Львова Ярослав Козак.

Во Львове сверхмарафон начался от памятника Тарасу Шевченко.

 

Участники сверхмарафона бегут с украинским флагом единства, который в каждом городе будет подписывать кто-то из представителей власти или общины. Затем этот флаг подарят Северодонецку.

 

"Хотел побывать во всей Украине и как бы сшить ее вместе. Хочу, чтобы люди чувствовали себя в одной стране. Каждый день бегал, так и готовился. Мы не будем постоянно бежать, так организованно, что будет отдых. Такая познавательно-патриотическая акция", – сказал Константин Былин из Краматорска.

Темы: Украина
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