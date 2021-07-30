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Через негоду в Україні оголосили штормове попередження

П'ятниця, 30 липня 2021, 15:08

У суботу синоптики оголосили штормове попередження на сході та заходу країни через грози, град та шквали 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "31 липня вдень у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 30-31 липня у східних, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській області та в Криму, 31 липня й у Вінницькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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