Через негоду в Україні оголосили штормове попередження

У суботу синоптики оголосили штормове попередження на сході та заходу країни через грози, град та шквали 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "31 липня вдень у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 30-31 липня у східних, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській області та в Криму, 31 липня й у Вінницькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.