Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за непогоды в Украине объявили штормовое предупреждение

Пятница, 30 июля 2021, 15:08
Из-за непогоды в Украине объявили штормовое предупреждение

В субботу синоптики объявили штормовое предупреждение на востоке и западе страны из-за гроз, града и шквалов 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "31 июля днем в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 30-31 июля в восточных, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской области и в Крыму 31 июля и в Винницкой области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: