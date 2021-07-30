Из-за непогоды в Украине объявили штормовое предупреждение

В субботу синоптики объявили штормовое предупреждение на востоке и западе страны из-за гроз, града и шквалов 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "31 июля днем в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 30-31 июля в восточных, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской области и в Крыму 31 июля и в Винницкой области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.