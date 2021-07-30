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Поблизу Берліна перекинувся автобус з туристами, багато постраждалих

П'ятниця, 30 липня 2021, 16:06

У Бранденбурзі в результаті ДТП за участі автобуса з туристами постраждали 19 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berliner Zeitung.

За попередньою інформацією поліції, о 9.50 ранку автобус, який рухався у напрямку Берліна, зійшов з дорог, а потім перекинувся на бік.

Через велику кількість рятувальників автостраду довелося повністю закрити. Смуги в напрямку Дрездена знову відкрили для руху о 12.45.

У напрямку до Берліна протягом дня очікуються затори.

За даними поліції, в автобусі було 17 пасажирів та два водії 21 та 64 років. Усі вони отримали травми.

Повідомляється, що більш серйозні травми отримали дев'ять людей. Решті допомогу наддали на місці.

На місці аварії працювала команда з шістьма гелікоптерами та 67 машинами екстрених служб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
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