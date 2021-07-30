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Близ Берлина перевернулся автобус с туристами, много пострадавших

Пятница, 30 июля 2021, 16:06

В Бранденбурге в результате ДТП с участием автобуса с туристами пострадали 19 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Zeitung.

По предварительной информации полиции, в 9.50 утра автобус, который двигался в направлении Берлина, сошел с дороги, а затем перевернулся на бок.

Из-за большого количества спасателей автостраду пришлось полностью закрыть. Полосы в направлении Дрездена вновь открыли для движения в 12.45.

По направлению к Берлину в течение дня ожидаются пробки.

По данным полиции, в автобусе было 17 пассажиров и два водителя 21 и 64 лет. Все они получили травмы.

Сообщается, что более серьезные травмы получили девять человек. Остальным помощь оказали на месте.

На месте аварии работала команда из шести вертолетами и 67 машинами экстренных служб.

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Темы: Германия
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