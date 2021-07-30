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Прикордонники тренувалися стріляти в Азовському морі: ФСБ підглядали

П'ятниця, 30 липня 2021, 17:45

В Азовському морі відбулося тактичне навчання складових Об’єднаних сил, які спільно відпрацювали протидесантну оборону узбережжя.

Джерело: Державна прикордонна служба  

Деталі: Вночі кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів.

Одні кораблі забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, обстежували прибережні води для убезпечення рибалок-любителів від випадкового потрапляння в зону висадки десанту.

Інші доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.

 

Під час стрільб кораблі відпрацювали попереджувальну стрільбу по судну-порушнику, ураження надводної цілі та ліквідацію плавучої міни.

 

На місці проведення стрільб українські кораблі зафіксували наближення корабля ФСБ РФ.

Прикордонники зазначають, що зважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в обстановці, але "недружні сусіди" лягли в дрейф та стежили з відстані близько 6 морських миль.

 
 
 

Українська правда
Теми: Азовське мореПрикордонна службаФСБ


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