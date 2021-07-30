Прикордонники тренувалися стріляти в Азовському морі: ФСБ підглядали
В Азовському морі відбулося тактичне навчання складових Об’єднаних сил, які спільно відпрацювали протидесантну оборону узбережжя.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Вночі кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів.
Одні кораблі забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, обстежували прибережні води для убезпечення рибалок-любителів від випадкового потрапляння в зону висадки десанту.
Інші доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.
Під час стрільб кораблі відпрацювали попереджувальну стрільбу по судну-порушнику, ураження надводної цілі та ліквідацію плавучої міни.
На місці проведення стрільб українські кораблі зафіксували наближення корабля ФСБ РФ.
Прикордонники зазначають, що зважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в обстановці, але "недружні сусіди" лягли в дрейф та стежили з відстані близько 6 морських миль.