Прикордонники тренувалися стріляти в Азовському морі: ФСБ підглядали

В Азовському морі відбулося тактичне навчання складових Об’єднаних сил, які спільно відпрацювали протидесантну оборону узбережжя.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Вночі кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів.

Одні кораблі забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, обстежували прибережні води для убезпечення рибалок-любителів від випадкового потрапляння в зону висадки десанту.

Інші доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.

Під час стрільб кораблі відпрацювали попереджувальну стрільбу по судну-порушнику, ураження надводної цілі та ліквідацію плавучої міни.

На місці проведення стрільб українські кораблі зафіксували наближення корабля ФСБ РФ.

Прикордонники зазначають, що зважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в обстановці, але "недружні сусіди" лягли в дрейф та стежили з відстані близько 6 морських миль.