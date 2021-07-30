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Пограничники тренировались стрелять в Азовском море: ФСБ подсматривали

Пятница, 30 июля 2021, 17:45

В Азовском море произошло тактическое учение составляющих Объединенных сил, которые совместно отработали противодесантную оборону побережья.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Ночью корабли и катера Морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров.

Одни корабли обеспечивали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды для обеспечения безопасности рыбаков-любителей от случайного попадания в зону высадки десанта.

Другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.

 

Во время стрельб корабли отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражали надводную цель и ликвидировать плавучую мину.

 

На месте проведения стрельб украинские корабли зафиксировали приближение корабля ФСБ РФ.

Пограничники отмечают, что учитывая частые провокации россиян в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но "недружественные соседи" легли в дрейф и следили с расстояния около 6 морских миль.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Азовское мореПограничная службаФСБ
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