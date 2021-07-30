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У столичному ТРЦ відкривають центр масової вакцинації – працюватиме щодня

П'ятниця, 30 липня 2021, 18:12

ТРЦ Blockbuster Mall у Києві відкриває центр масової вакцинації проти COVID-19, який працюватиме з 1 серпня щодня без вихідних за графіком в 11 до 21.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зазначається, що записатися на вакцинацію можуть бажаючі віком від 18 років.

Щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Довідково: Наразі працюють понад 360 центрів у всіх регіонах України, з них 22 в Києві.

Нагадаємо: В Україні дозволено використовувати препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech для вакцинації від COVID-19 дітей віком від 12 років.

Теми: МОЗвакцинаціякоронавірусКиїв


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