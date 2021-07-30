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В столичном ТРЦ открывают центр массовой вакцинации - будет работать ежедневно

Пятница, 30 июля 2021, 18:12

ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве открывает центр массовой вакцинации против COVID-19, который будет работать с 1 августа ежедневно без выходных по графику в 11 до 21.

Источник: Минздрав

Детали: Отмечается, что записаться на вакцинацию могут желающие в возрасте от 18 лет.

Прививать будут вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Справка: Сейчас работают более 360 центров во всех регионах Украины, из них 22 в Киеве.

Напомним: В Украине разрешено использовать препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 12 лет.

Украинская правда
Темы: МинздраввакцинациякоронавирусКиев
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