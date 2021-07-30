Зеленський і РНБО кличуть "на килим" керівника Держекоінспекції

Наступного засідання Ради національної безпеки і оборони буде заслухано керівника Національної екологічної інспекції.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова

Пряма мова: "Окремо було питання пов’язане із поверхневими водами і водами, які використовує наша промисловість. Президент Володимир Зеленський зробив акцент на бездіяльності нашої Екологічної служби.

Він вважає і його підтримують усі члени РНБО, що на найближчому засіданні буде заслухано голову цієї служби, чим вони займаються, чому на сьогоднішній день нема (реакції - ред.) на ті ганебні випадки, які вже є і були... рішення РНБО стосовно Інгулецького регіону, стосовно роботи місцевих водоканалів… нам треба з цим розбиратися.

Друга доповідь була щодо якості води… Окремо була доповідь, що буде доручення про моніторинг публічний (за якістю води – ред.)".

Деталі: Також Данілов додав, що піднімалося питання про функціонування систем зрошення. Керівником Державної екологічної інспекції є Андрій Мальований.