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Зеленський і РНБО кличуть "на килим" керівника Держекоінспекції

П'ятниця, 30 липня 2021, 18:59
Зеленський і РНБО кличуть на килим керівника Держекоінспекції

Наступного засідання Ради національної безпеки і оборони буде заслухано керівника Національної екологічної інспекції.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова

Пряма мова: "Окремо було питання пов’язане із поверхневими водами і водами, які використовує наша промисловість. Президент Володимир Зеленський зробив акцент на бездіяльності нашої Екологічної служби.

Він вважає і його підтримують усі члени РНБО, що на найближчому засіданні буде заслухано голову цієї служби, чим вони займаються, чому на сьогоднішній день нема (реакції - ред.) на ті ганебні випадки, які вже є і були... рішення РНБО стосовно Інгулецького регіону, стосовно роботи місцевих водоканалів… нам треба з цим розбиратися.

Друга доповідь була щодо якості води… Окремо була доповідь, що буде доручення про моніторинг публічний (за якістю води – ред.)".

Деталі: Також Данілов додав, що піднімалося питання про функціонування систем зрошення. Керівником Державної екологічної інспекції є Андрій Мальований.

Українська правда

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Теми: РНБОЗеленськийекологія
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