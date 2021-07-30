Зеленский и СНБО зовут "на ковер" руководителя Госэкоинспекции

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны будет заслушан руководитель Национальной экологической инспекции.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова

Прямая речь: "Отдельно был вопрос, связанный с поверхностными водами и водами, которые использует наша промышленность. Президент Владимир Зеленский сделал акцент на бездействии нашей Экологической службы.

Он считает и его поддерживают все члены СНБО, что на ближайшем заседании будет заслушан голова этой службы, чем они занимаются, почему на сегодняшний день нет (реакции – ред.) на те позорные случаи, которые уже есть и были... решения СНБО относительно Ингулецкого региона, о работе местных водоканалов ... нам надо с этим разбираться.

Второй доклад был о качестве воды... Отдельно был доклад, которым будет поручение о мониторинге публичном (по качеству воды - ред.) ".

Детали: Также Данилов добавил, что поднимался вопрос о функционировании систем орошения. Руководителем Государственной экологической службы является Андрей Малеваный.