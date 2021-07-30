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ЄС закликав Лукашенка не використовувати мігрантів у політичних цілях

П'ятниця, 30 липня 2021, 20:14

Європейський союз закликав режим Олександра Лукашенка перестати використовувати нелегальних мігрантів як інструмент тиску на сусідні країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Використання людей, які потребують допомоги, для досягнення політичних цілей порушує фундаментальні європейські цінності та принципи. ЄС та його держави-члени засуджують інструменталізацію мігрантів і біженців білоруським режимом", - йдеться в заяві.

У документі зазначається, що ЄС і його держави-члени будуть боротися з триваючим зростанням числа нерегулярних переходів з Білорусі, щоб зберегти цілісність свого зовнішнього кордону.

ЄС розгляне можливість обмежувальних заходів, спрямованих на перевізників мігрантів, які порушують права людини, або осіб, іншим чином причетних до торгівлі людьми.

"ЄС і його держави-члени як і раніше повні рішучості ефективно управляти міграційними потоками для захисту зовнішніх кордонів ЄС. Особи, які не мають права перебувати в ЄС, повинні бути повернуті. У цьому контексті ЄС та його держави-члени вживатимуть всіх необхідних заходів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права", - йдеться в заяві.

У пятницю до Литви прибули додаткові 60 працівників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex, які будуть допомагати в боротьбі з міграційною кризою.

Теми: БілорусьЛукашенкоЄС


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