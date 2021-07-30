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ЕС призвал Лукашенко не использовать мигрантов в политических целях

Пятница, 30 июля 2021, 20:14

Европейский союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы. ЕС и его государства-члены осуждают инструментализацию мигрантов и беженцев белорусским режимом", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ЕС и его государства-члены будут бороться с продолжающимся ростом числа нерегулярных переходов из Беларуси, чтобы сохранить целостность своей внешней границы.

ЕС рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных на людей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, нарушающих права человека, или лиц, иным образом причастных к торговле людьми.

"ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно управлять миграционными потоками для защиты внешних границ ЕС. Лица, не имеющие права находиться в ЕС, должны быть возвращены. В этом контексте ЕС и его государства-члены примут все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - говорится в заявлении.

В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.

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Темы: БеларусьЛукашенкоЕС
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