Греція направляє поліцію на курортні острови для контролю карантину

Греція почала розгортання поліцейських підрозділів на курортних островах для контролю дотримання коронавірусних обмежень через зростання випадків інфікування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Влада зробила кроки щодо посилення присутності поліції на островах Міконос та Іос, оскільки виникла стурбованість з приводу того, що місцеві підприємці не дотримуються заходів охорони здоров'я, спрямовані на стримування пандемії.

"Варіант Дельта означає, що кожна країна має справу з четвертою хвилею зараз, а не як очікувалося в листопаді. У той час як готелі та заклади сімейного типу старанно впроваджують протоколи, в барах більше скупчень, ніж ми хотіли б бачити, особливо серед молоді, тому ми намагаємося зберегти певний баланс", - сказав міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

Тільки на Міконос було відправлено 186 співробітників правоохоронних органів в порівнянні з 56, розміщеними там в цей час минулого року.

У четвер ще 30 поліцейських за підтримки співробітників служби безпеки та агентів під прикриттям були відправлені на Іос, популярний серед молодих туристів острів, яких приваблюють його бари, дискотеки і рок-клуби.

Заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас сказав, що Міконос і Іос знаходяться "в одному кроці" від введення додаткових обмежень, і що ситуація на островах Закінф, Тінос, Лефкас, Санторіні, Парос і Родос також викликає занепокоєння.

Нагадаємо, Європейський центр профілактики та контролю захворювань COVID-19 вніс до темно-червоної зони острови Греції в Егейському морі після зростання кількості інфікувань.