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Греція направляє поліцію на курортні острови для контролю карантину

П'ятниця, 30 липня 2021, 22:50

Греція почала розгортання поліцейських підрозділів на курортних островах для контролю дотримання коронавірусних обмежень через зростання випадків інфікування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Влада зробила кроки щодо посилення присутності поліції на островах Міконос та Іос, оскільки виникла стурбованість з приводу того, що місцеві підприємці не дотримуються заходів охорони здоров'я, спрямовані на стримування пандемії.

"Варіант Дельта означає, що кожна країна має справу з четвертою хвилею зараз, а не як очікувалося в листопаді. У той час як готелі та заклади сімейного типу старанно впроваджують протоколи, в барах більше скупчень, ніж ми хотіли б бачити, особливо серед молоді, тому ми намагаємося зберегти певний баланс", - сказав міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

Тільки на Міконос було відправлено 186 співробітників правоохоронних органів в порівнянні з 56, розміщеними там в цей час минулого року.

У четвер ще 30 поліцейських за підтримки співробітників служби безпеки та агентів під прикриттям були відправлені на Іос, популярний серед молодих туристів острів, яких приваблюють його бари, дискотеки і рок-клуби.

Заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас сказав, що Міконос і Іос знаходяться "в одному кроці" від введення додаткових обмежень, і що ситуація на островах Закінф, Тінос, Лефкас, Санторіні, Парос і Родос також викликає занепокоєння.

Нагадаємо, Європейський центр профілактики та контролю захворювань COVID-19 вніс до темно-червоної зони острови Греції в Егейському морі після зростання кількості інфікувань.

Теми: Греціякоронавірусепідеміякарантин


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