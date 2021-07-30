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Греция направляет силы полиции на курортные острова для контроля карантина

Пятница, 30 июля 2021, 22:50

Греция начала развертывание полицейских подразделений на курортных островах для контроля соблюдения коронавирусных ограничений из-за роста случаев инфицирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Власти предприняли шаги по усилению присутствия полиции на островах Миконос и Иос, поскольку возникла обеспокоенность по поводу того, что местные предприниматели не соблюдают меры здравоохранения, направленные на сдерживание пандемии.

"Вариант Дельты означает, что каждая страна имеет дело с четвертой волной сейчас, а не как ожидалось в ноябре. В то время как отели и заведения семейного типа старательно внедряют протоколы, в барах больше скоплений, чем мы хотели бы видеть, особенно среди молодежи, поэтому мы пытаемся сохранить определенный баланс", - сказал министр туризма Греции Харис Теохарис

Только на Миконос было отправлено 186 сотрудников правоохранительных органов по сравнению с 56, размещенными там в это время в прошлом году.

В четверг еще 30 полицейских при поддержке сотрудников службы безопасности и агентов под прикрытием были отправлены на Иос, популярный среди молодых туристов остров, которых привлекают его бары, дискотеки и рок-клубы.

Заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас сказал, что Миконос и Иос находятся "в одном шаге" от введения дополнительные ограничений, и что ситуация на островах Закинф, Тинос, Лефкас, Санторини, Парос и Родос также вызывает беспокойство.

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Темы: Грециякоронавирусэпидемиякарантин
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