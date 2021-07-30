США звільнять майже 200 співробітників посольств у Росії

Через заборону Москви наймати Сполученим Штатам на роботу іноземців та громадян третіх країн, США звільнять 182 співробітників американської дипмісії в Росії.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, якого цитує пресслужба Держдепу

Дослівно: "Починаючи з серпня російський уряд забороняє США утримувати або наймати співробітників з Росії або третіх країн, за винятком охорони. Ми засмучені, що це змусить нас звільнити 182 місцевих співробітників, з наших дипломатичних представництв Москві, Владивостоці і Єкатеринбурзі

Сполучені Штати будуть виконувати свої зобов'язання, продовжуючи підтримувати передбачувані і стабільні відносини з Росією".

Деталі: Йдеться про співробітників у Москві, Владивостоку та Єкатеринбурзі.

Блінкен подякував людям за роботу і пояснив, що ці звільнення – це прямий результат рішень російської влади.

Передісторія: 23 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обмежує прийом на роботу до дипломатичних представництв недружніх країн (США та Чехії) іноземців.