США уволят почти 200 сотрудников посольств в России

Из-за запрета Москвы нанимать Соединенным Штатам на работу иностранцев и граждан третьих стран, США уволят 182 сотрудников американской дипмиссии в России.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует пресс-служба Госдепа

Дословно: "Начиная с августа российское правительство запрещает США удерживать или нанимать сотрудников из России или третьих стран, за исключением охраны. Мы расстроены, что это заставит нас уволить 182 местных сотрудников, из наших дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге

Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией".

Детали: Речь идет о сотрудниках в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Блинкен поблагодарил людей за работу и объяснил, что эти увольнения - это прямой результат решений российских властей.